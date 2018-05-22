В Иране призвали США отказаться от языка угроз

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Соединённые Штаты должны вести диалог с Ираном «учтивым и благоразумным языком», а не при помощи угроз, заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, комментируя требования госсекретаря США Майка Помпео к Тегерану.
В Иране призвали США отказаться от языка угроз
  • Reuters

«Госсекретарь Трампа будто вернулся на 40 лет назад… Правительство Трампа, как и его предшественники, вынуждено принять реальность, при которой Иран, которому подспорьем служит его история и цивилизация, является великой страной на Ближнем Востоке, с её народом должно говорить учтивым и благоразумным языком, а не при помощи угроз», — заявил иранский политик в Twitter.

Ранее Помпео огласил требования США к Ирану. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон не имеет права приказывать Тегерану, что ему следует делать.

Также в Иране пригрозили США «судебным преследованием» в ответ на заявления американского госсекретаря.

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