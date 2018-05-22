Титов прокомментировал ситуацию с британской визой Абрамовича
«Сегодня получил большое количество вопросов про сложности с визой у Абрамовича и борьбе британцев с «российскими» деньгами, которые они считают коррупционными», — сказал Титов РИА Новости.
Он добавил, что все «уже привыкли к тому, что представители российской бизнес элиты живут и держат свои капиталы не в России».
«Считаю масштабное давление на российский бизнес, капитал и конкретно предпринимателей безусловно политическим и крайне недружественным жестом», — сказал бизнес-омбудсмен.
Ранее российское посольство прокомментировало ситуацию с визой Абрамовича.
21 мая в Британии был опубликован доклад под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании».
В нём британские депутаты призвали ввести санкции против лиц, связанных с властными структурами России.
Эксперт Станислав Бышок прокомментировал ФАН опубликованный доклад.