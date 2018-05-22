Титов прокомментировал ситуацию с британской визой Абрамовича

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Бизнес-омбудсмен России Борис Титов назвал ситуацию с британской визой Романа Абрамовича масштабным давлением на российский бизнес.

«Сегодня получил большое количество вопросов про сложности с визой у Абрамовича и борьбе британцев с «российскими» деньгами, которые они считают коррупционными», — сказал Титов РИА Новости.

Он добавил, что все «уже привыкли к тому, что представители российской бизнес элиты живут и держат свои капиталы не в России».

«Считаю масштабное давление на российский бизнес, капитал и конкретно предпринимателей безусловно политическим и крайне недружественным жестом», — сказал бизнес-омбудсмен.

Ранее российское посольство прокомментировало ситуацию с визой Абрамовича.

21 мая в Британии был опубликован доклад под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании».

В нём британские депутаты призвали ввести санкции против лиц, связанных с властными структурами России.

Эксперт Станислав Бышок прокомментировал ФАН опубликованный доклад

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