Абрамович не просил посольство России помочь в вопросе продления британской визы

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Российский бизнесмен и владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович не обращался в российское посольство за помощью в вопросе продления ему британской визы.

«Господин Абрамович не просил посольство о помощи по вопросу о продлении его британской визы», — приводит РИА Новости слова представителя посольства.

Ранее СМИ сообщали, что Абрамович не может получить новую британскую визу.

Уточнялось, что проблема заключается в затянувшихся сроках оформления нового документа.

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