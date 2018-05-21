Абрамович не просил посольство России помочь в вопросе продления британской визы
Российский бизнесмен и владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович не обращался в российское посольство за помощью в вопросе продления ему британской визы.
«Господин Абрамович не просил посольство о помощи по вопросу о продлении его британской визы», — приводит РИА Новости слова представителя посольства.
Ранее СМИ сообщали, что Абрамович не может получить новую британскую визу.
Уточнялось, что проблема заключается в затянувшихся сроках оформления нового документа.
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