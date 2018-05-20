Источник рассказал о ситуации с британской визой Абрамовича

Короткая ссылка
Великобритания не отказывала российскому бизнесмену и владельцу лондонского футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу в выдаче визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По словам собеседника агентства, проблема заключается в затянувшихся сроках оформления нового документа.

«Старая виза истекла, он подал документы на продление. Но сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно», — уточнил он.

Ранее СМИ сообщали, что Абрамович не может получить новую британскую визу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных