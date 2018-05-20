Источник рассказал о ситуации с британской визой Абрамовича

Великобритания не отказывала российскому бизнесмену и владельцу лондонского футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу в выдаче визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По словам собеседника агентства, проблема заключается в затянувшихся сроках оформления нового документа.

«Старая виза истекла, он подал документы на продление. Но сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно», — уточнил он.

Ранее СМИ сообщали, что Абрамович не может получить новую британскую визу.