СМИ назвали условия получения британской визы Абрамовичем

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Российскому бизнесмену Роману Абрамовичу для получения новой британской визы, возможно, предстоит разъяснить властям источник своего состояния.

Как пишет газета The Daily Telegraph, у Абрамовича была виза инвестора, которая выдаётся на 40 месяцев, однако, по некоторым данным, она истекла в апреле, когда он находился не на территории Британии.

Отмечается, что в связи с этим бизнесмену пришлось подать заявление на новую визу по более жёстким правилам, вместо того чтобы продлить уже существующую.

Ранее стало известно, что Абрамович не обращался в посольство России за помощью в вопросе продления визы.

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