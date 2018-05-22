СМИ назвали условия получения британской визы Абрамовичем

Российскому бизнесмену Роману Абрамовичу для получения новой британской визы, возможно, предстоит разъяснить властям источник своего состояния.

Как пишет газета The Daily Telegraph, у Абрамовича была виза инвестора, которая выдаётся на 40 месяцев, однако, по некоторым данным, она истекла в апреле, когда он находился не на территории Британии.

Отмечается, что в связи с этим бизнесмену пришлось подать заявление на новую визу по более жёстким правилам, вместо того чтобы продлить уже существующую.

Ранее стало известно, что Абрамович не обращался в посольство России за помощью в вопросе продления визы.