В Британии призвали ужесточить санкции против Кремля из-за «российской коррупции» в стране

Международный комитет палаты общин Великобритании призвал правительство ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комитета под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании».

В документе отмечается, что «использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности» Великобритании.

При этом в комитете подчеркнули, что санкции «должны быть наложены на большее число лиц, связанных с Кремлём».

«В том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также вести санкции против лиц, ответственных за серьёзные нарушения прав человека», — отметили там.

Ранее The Guardian сообщила, что британский премьер Тереза Мэй планирует рассмотреть возможность запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу BBC заявил, что Лондон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой.