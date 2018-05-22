Песков заявил, что добрые отношения России и Венесуэлы сохранятся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сохраняет добрые отношения с Венесуэлой.

«Пока, честно говоря, мне неизвестно о каких-то обращениях с венесуэльской стороны насчёт оказания помощи, поэтому я сейчас ничего не могу сказать на эту тему. Вы знаете, что Россия сохраняет добрые отношения с Венесуэлой, реализуются совместные проекты, поэтому, конечно же, эти отношения будут продолжаться», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, станет ли Россия помогать Венесуэле на фоне объявленных санкций.

Ранее в российском МИД указали на контрпродуктивный характер санкций против Венесуэлы.

21 мая американский лидер Дональд Трамп запретил гражданам США, а также юридическим лицам проводить операции с госдолгом Венесуэлы.

При этом президент США призвал венесуэльские власти «восстановить демократию» в стране.