В МИД России заявили, что санкции против Венесуэлы контрпродуктивны

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин полагает, что оказание давления на Венесуэлу посредством санкций и угроз противоречит нормам международного права.

«Раскачивать венесуэльскую ситуацию и давить на неё с помощью угроз санкций или экономических угроз контрпродуктивно и, собственно говоря, незаконно с точки зрения международного права», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас назвал незаконными новые санкции США.

21 мая стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы.