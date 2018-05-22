В МИД России заявили, что санкции против Венесуэлы контрпродуктивны
«Раскачивать венесуэльскую ситуацию и давить на неё с помощью угроз санкций или экономических угроз контрпродуктивно и, собственно говоря, незаконно с точки зрения международного права», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас назвал незаконными новые санкции США.
21 мая стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы.