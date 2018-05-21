Эксперт оценил перспективы проверки Минюстом США расследования ФБР о «российском вмешательстве»

Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в разговоре с RT прокомментировал решение Минюста США провести проверку на предмет нарушений в расследовании ФБР о «российском вмешательстве».

«Это разбирательство не будет быстрым, и мы не узнаем объективных результатов раньше конца этого года. В ноябре в США пройдут промежуточные выборы, то есть будут переизбирать всех членов палаты представителей, часть сенаторов и порядка 39 американских губернаторов. На фоне всех событий Трампу нужно в ходе выборов сохранить протрамповское республиканское большинство. Тогда у него будет поддержка в этом расследовании. Но начавшееся сейчас разбирательство — признак того, что Трамп решил вести некую деятельность в отношении своих оппонентов, а не только отбиваться от импичмента», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минюст США решил организовать проверку, чтобы установить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования ФБР о «вмешательстве России» в американские выборы 2016 года.