Минюст США проверит на предмет нарушений расследование ФБР о «российском вмешательстве»

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Минюст США организует проверку, чтобы установить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования ФБР о «вмешательстве России» в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает Fox News.
Минюст США проверит на предмет нарушений расследование ФБР о «российском вмешательстве»
  • Reuters
  • © Carlos Barria

«Министерство поручило генеральному инспектору расширить текущую оценку процесса выдачи разрешений в рамках FISA («Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки»), в том числе определить, имели ли место какие-либо нарушения или политическая мотивация в том, как ФБР проводило своё контрразведывательное расследование в отношении личностей, подозреваемых в контактах с российскими агентами, которые вмешивались в президентские выборы 2016 года», — заявила представитель ведомства Сара Флорес.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции разобраться в том, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. 

После этого заместитель генпрокурора США Род Розенстайн призвал включить в расследование злоупотребления программой слежки вопрос возможного внедрения ФБР в президентскую кампанию Трампа.

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