Замгенпрокурора поручил расследовать, вмешалось ли ФБР в предвыборную кампанию Трампа
Об этом сообщает THe Hill со ссылкой на Розенстайна.
#BREAKING: Rosenstein asks DOJ watchdog to probe Trump campaign surveillance claims https://t.co/WXeIwn8ysopic.twitter.com/NQIDyVclyF— The Hill (@thehill) 20 мая 2018 г.
«Если кто-то внедрился или следил за участниками президентской кампании в ненадлежащих целях, мы должны знать об этом и принять соответствующие меры», — заявил он.
Ранее Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции Соединённых Штатов разобраться в том, вмешивалось ли Федеральное бюро расследований США в его предвыборную кампанию.