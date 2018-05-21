Замгенпрокурора поручил расследовать, вмешалось ли ФБР в предвыборную кампанию Трампа

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Заместитель генпрокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн призвал включить в расследование злоупотребления программой слежки вопрос возможного внедрения Федерального бюро расследований в президентскую кампанию действующего лидера США Дональда Трампа.

Об этом сообщает THe Hill со ссылкой на Розенстайна.

«Если кто-то внедрился или следил за участниками президентской кампании в ненадлежащих целях, мы должны знать об этом и принять соответствующие меры», — заявил он.

Ранее Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции Соединённых Штатов разобраться в том, вмешивалось ли Федеральное бюро расследований США в его предвыборную кампанию.

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