Трамп: Китай согласился на покупку «огромного количества» американской сельхозпродукции
- Reuters
«Китай согласился закупать огромное количество фермерской и сельскохозяйственной продукции дополнительно. Это будет одной из лучших вещей, которые случались с нашими фермерами за многие годы!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее сообщалось, что представители Китая и США в ходе консультаций договорились предпринять меры для выравнивания торгового баланса.
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