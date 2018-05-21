Трамп: Китай согласился на покупку «огромного количества» американской сельхозпродукции

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай согласился покупать «огромное количество» сельскохозяйственной продукции США дополнительно.
Трамп: Китай согласился на покупку «огромного количества» американской сельхозпродукции
  • Reuters

«Китай согласился закупать огромное количество фермерской и сельскохозяйственной продукции дополнительно. Это будет одной из лучших вещей, которые случались с нашими фермерами за многие годы!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что представители Китая и США в ходе консультаций договорились предпринять меры для выравнивания торгового баланса

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин рассказал НСН о торговом противостоянии двух стран.

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