Принц Гарри и Меган Маркл поженились в Виндзоре

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В часовне Святого Георгия при Виндзорском замке завершилась свадебная церемония принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
Принц Гарри и Меган Маркл поженились в Виндзоре
  • © Кадр: видео YouTube/The Royal Family

Церемонию венчания провёл Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский. Он объявил принца Гарри и Меган Маркл мужем и женой.

Молодожёны обрели титулы герцога и герцогини Суссекских. Они покинули часовню в сопровождении членов королевской семьи.

На бракосочетание были приглашены 600 гостей. Порядка 2,6 тыс. человек собрались в окрестностях часовни, чтобы наблюдать за отъездом супружеской пары на карете в резиденцию Фрогмор-хаус, где пройдёт торжественный приём.

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