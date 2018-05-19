Принц Гарри и Меган Маркл поженились в Виндзоре

В часовне Святого Георгия при Виндзорском замке завершилась свадебная церемония принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Церемонию венчания провёл Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский. Он объявил принца Гарри и Меган Маркл мужем и женой.

Молодожёны обрели титулы герцога и герцогини Суссекских. Они покинули часовню в сопровождении членов королевской семьи.

На бракосочетание были приглашены 600 гостей. Порядка 2,6 тыс. человек собрались в окрестностях часовни, чтобы наблюдать за отъездом супружеской пары на карете в резиденцию Фрогмор-хаус, где пройдёт торжественный приём.