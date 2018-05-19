Принц Гарри и Меган Маркл получат титулы герцога и герцогини Суссекских

Короткая ссылка
Королева Великобритании Елизавета II пожаловала принцу Гарри и американской актрисе Меган Маркл титулы герцога и герцогини Суссекских. Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца.
Принц Гарри и Меган Маркл получат титулы герцога и герцогини Суссекских
  • Reuters

«Королева сегодня с радостью пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога. Его титулами будут герцог Суссекский, граф Дамбартонский (будет использоваться в Шотландии. — RT) и барон Килкил (в Северной Ирландии. — RT)», — говорится в тексте сообщения.

Таким образом, принц Гарри станет Его Королевским Высочеством герцогом Суссекским, а Маркл после церемонии бракосочетания — Её Королевским Высочеством герцогиней Суссекской.

Ранее сообщалось, что свадьба британского принца и американской актрисы, назначенная на 19 мая 2018 года, состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

В 2011 году принц Уильям также получил от королевы титул в день свадьбы. Он, а также его супруга Кейт Миддлтон, стали герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных