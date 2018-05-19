Принц Гарри и Меган Маркл получат титулы герцога и герцогини Суссекских

Королева Великобритании Елизавета II пожаловала принцу Гарри и американской актрисе Меган Маркл титулы герцога и герцогини Суссекских. Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца.

«Королева сегодня с радостью пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога. Его титулами будут герцог Суссекский, граф Дамбартонский (будет использоваться в Шотландии. — RT) и барон Килкил (в Северной Ирландии. — RT)», — говорится в тексте сообщения.

Таким образом, принц Гарри станет Его Королевским Высочеством герцогом Суссекским, а Маркл после церемонии бракосочетания — Её Королевским Высочеством герцогиней Суссекской.

Ранее сообщалось, что свадьба британского принца и американской актрисы, назначенная на 19 мая 2018 года, состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

В 2011 году принц Уильям также получил от королевы титул в день свадьбы. Он, а также его супруга Кейт Миддлтон, стали герцогом и герцогиней Кембриджскими.