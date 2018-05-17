Отец Меган Маркл не приедет на свадьбу дочери с принцем Гарри

Отец Меган Маркл Томас не сможет посетить свадьбу дочери с принцем Гарри.

Об этом говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

«К сожалению, мой отец не сможет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда заботилась о своём отце и надеюсь, что его никто не будет беспокоить, чтобы он смог сосредоточиться на своём здоровье», — говорится в сообщении Меган Маркл.

A statement from Ms. Meghan Markle: pic.twitter.com/TjBNarmuBU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что Томас Маркл успешно перенёс операцию на сердце.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоится в Великобритании 19 мая.