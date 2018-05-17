Отец Меган Маркл не приедет на свадьбу дочери с принцем Гарри

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Отец Меган Маркл Томас не сможет посетить свадьбу дочери с принцем Гарри.
Отец Меган Маркл не приедет на свадьбу дочери с принцем Гарри
  • globallookpress.com
  • © Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Об этом говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

«К сожалению, мой отец не сможет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда заботилась о своём отце и надеюсь, что его никто не будет беспокоить, чтобы он смог сосредоточиться на своём здоровье», — говорится в сообщении Меган Маркл. 

Ранее сообщалось, что Томас Маркл успешно перенёс операцию на сердце.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоится в Великобритании 19 мая.

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