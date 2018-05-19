В Виндзоре началась свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл
В часовне Святого Георгия при Виндзорском замке началась церемония венчания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
- Reuters
Первым к часовне, где уже собрались 600 приглашённых гостей, прибыл принц Гарри в сопровождении принца Уильяма, который является шафером.
В 14:00 мск приехала машина невесты. Меган Маркл к алтарю проведёт отец жениха — принц Чарльз.
19 мая королева Великобритании Елизавета II пожаловала принцу Гарри и Меган Маркл титулы герцога и герцогини Суссекских.
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