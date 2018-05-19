В Виндзоре началась свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл

Короткая ссылка
В часовне Святого Георгия при Виндзорском замке началась церемония венчания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
В Виндзоре началась свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл
  • Reuters

Первым к часовне, где уже собрались 600 приглашённых гостей, прибыл принц Гарри в сопровождении принца Уильяма, который является шафером.

В 14:00 мск приехала машина невесты. Меган Маркл к алтарю проведёт отец жениха — принц Чарльз.

19 мая королева Великобритании Елизавета II пожаловала принцу Гарри и Меган Маркл титулы герцога и герцогини Суссекских.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных