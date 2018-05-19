В Виндзоре началась свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл

В часовне Святого Георгия при Виндзорском замке началась церемония венчания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Reuters

Первым к часовне, где уже собрались 600 приглашённых гостей, прибыл принц Гарри в сопровождении принца Уильяма, который является шафером. В 14:00 мск приехала машина невесты. Меган Маркл к алтарю проведёт отец жениха — принц Чарльз. 19 мая королева Великобритании Елизавета II пожаловала принцу Гарри и Меган Маркл титулы герцога и герцогини Суссекских.