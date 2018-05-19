Абэ выразил надежду на достижение прогресса в заключении мирного договора с Россией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире программы «Вести в субботу» выразил надежду, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет достигнут прогресс в заключении мирного договора между двумя странами, который так и не был заключён после Второй мировой войны.
Абэ выразил надежду на достижение прогресса в заключении мирного договора с Россией
  • Reuters

«Два года назад я как раз выступил с предложением о сотрудничестве в виде плана из восьми пунктов, и сейчас эти проекты уже претворяются в жизнь. На предстоящей встрече с президентом (Путиным. — RT) я намерен обсудить, как далеко за эти два года удалось продвинуться в осуществлении этого плана», — цитирует его ТАСС.

При этом Абэ добавил, что надеется на прогресс в решении данного вопроса.

«Я также рассчитываю добиться прогресса в решении важнейшей задачи — заключении мирного договора», — уточнил японский премьер.

Ранее стало известно, что Абэ совершит официальный визит в Россию 24—27 мая. 

Встреча с Путиным запланирована на субботу, 26 мая.

Замглавы МИД России Игорь Моргулов в беседе с газетой «Известия» рассказал, при каком условии Москва и Токио смогут подписать мирный договор.

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