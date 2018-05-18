Абэ совершит официальный визит в Россию 24—27 мая

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ совершит официальный визит в Россию 24—27 мая. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.
Абэ совершит официальный визит в Россию 24—27 мая
  • Reuters

«Визит премьера в Россию пройдёт 24—27 мая. Встреча с президентом Путиным запланирована на 26 мая», — приводит его слова агентство Kyodo.

Ранее сообщалось, что Абэ примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который будет проходить 24—26 мая.

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