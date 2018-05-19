Источник: Абэ во время визита в Россию выйдет на связь с экипажем МКС

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время официального визита в Россию выйдет на связь с членами экипажа Международной космической станции (МКС).

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с программой визита политика. «На 26 мая запланирован сеанс связи господина Синдзо Абэ с экипажем МКС», — заявил он. Ранее стало известно, что Абэ совершит официальный визит в Россию 24—27 мая. В субботу, 26 мая, он встретится с российским президентом Владимиром Путиным.





