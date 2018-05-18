В ООН назвали действия Израиля на границе с сектором Газа непропорциональными
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
По его словам, действия Израиля могут представлять собой «серьёзное нарушение четвёртой Женевской конвенции». Под этим подразумевается военное преступление.
Комиссар обратил внимание на то, что в результате столкновений десятки палестинцев погибли и тысячи пострадали, при этом со стороны Израиля лишь один человек был ранен камнем.
«Резкий контраст в числе жертв с двух сторон... наводит на мысль о совершенно непропорциональном ответе», — сказал он.
14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового посольства США в Израиле, из-за чего начались столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. В результате беспорядков погибли более 60 палестинцев, среди которых были дети, тысячи человек пострадали.
Ряд стран, в частности Турция, осудили действия Израиля.