В ООН назвали действия Израиля на границе с сектором Газа непропорциональными

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Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн назвал действия израильских военных на границе с сектором Газа во время столкновений с палестинцами непропорциональными.
В ООН назвали действия Израиля на границе с сектором Газа непропорциональными
  • Reuters

Об этом сообщает AFP

По его словам, действия Израиля могут представлять собой «серьёзное нарушение четвёртой Женевской конвенции». Под этим подразумевается военное преступление.

Комиссар обратил внимание на то, что в результате столкновений десятки палестинцев погибли и тысячи пострадали, при этом со стороны Израиля лишь один человек был ранен камнем.

«Резкий контраст в числе жертв с двух сторон... наводит на мысль о совершенно непропорциональном ответе», — сказал он.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового посольства США в Израиле, из-за чего начались столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. В результате беспорядков погибли более 60 палестинцев, среди которых были дети, тысячи человек пострадали.

Ряд стран, в частности Турция, осудили действия Израиля. 

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