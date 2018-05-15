Глава МИД Швеции обвинила США в столкновениях между палестинцами и израильтянами

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Глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём заявила, что США несут «большую ответственность» за столкновения палестинцев с израильскими военнослужащими в секторе Газа 14 мая, когда состоялась церемония открытия нового американского посольства в Иерусалиме.

Об этом министр рассказала агентству ТТ.

«Все предупреждали об этом, и всё равно это сделано, по крайней мере с американской стороны. Поэтому я считаю, что США несут очень большую ответственность. И я не думаю, что есть много поводов для празднования, когда видишь, что так много убитых и так много раненых», — цитирует её Corren.

При этом она отметила, что ХАМАС и власти Израиля также несут свою долю ответственности за произошедшее, поэтому обеим сторонам стоит проявить сдержанность, чтобы избежать новых жертв.

Ранее Турция отозвала своего посла из Израиля из-за событий в секторе Газа. Аналогичным образом поступили и в ЮАР.

14 мая в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погибли десятки человек. Данную информацию подтвердили в палестинском Министерстве здравоохранения. Акции протеста прошли в секторе Газа на фоне переноса американского посольства в Иерусалим.

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