В Госдуме прокомментировали сообщения о разговоре журналиста Washington Examiner с Климкиным

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Марианна Чурсина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью RT прокомментировал заявление призвавшего бомбить Крымский мост американского журналиста Washington Examiner Тома Рогана о том, что он в беседе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным получил поддержку своей статьи.
В Госдуме прокомментировали сообщения о разговоре журналиста Washington Examiner с Климкиным
  • Reuters

«Сначала были Виктория Нуланд (бывший помощник госсекретаря США. — RT) и Курт Волкер (спецпредставитель Госдепартамента США по Украине. — RT). Теперь пантеон новых украинских «богов» дополнится Томом Роганом. Абсолютно неизвестный журналист, который решил прославиться на теме Крымского моста и неожиданно для себя стал широко известен. Его хорошо знает российский МИД, но гораздо важнее, что теперь он стал популярен и в нашем Следственном комитете», — сказал депутат.

По словам Белика, украинские власти попытаются использовать Рогана в качестве раздражителя для России.

«Это примитивная игра, которая очень быстро надоест американцу. Ведь он-то уже наговорил на уголовное дело, а власти Украины как воды в рот набрали, только сказали своё «одобряем» и пообещали поддержку «в случае чего», — подчеркнул он.

Ранее Роган заявил, что поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

17 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гражданина США Тома Рогана.

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