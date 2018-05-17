СК возбудил дело в отношении автора статьи, содержащей призыв бомбить Крымский мост

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гражданина США Тома Рогана, который опубликовал статью под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

По данным ведомства, в статье усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации.

Ведомство назначило психолого-лингвистическую экспертизу. В настоящее время проводятся следственные действия.

Статья на сайте издания была опубликована 15 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают эту статью уродливым проявлением некачественной журналистики.