СК возбудил дело в отношении автора статьи, содержащей призыв бомбить Крымский мост

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гражданина США Тома Рогана, который опубликовал статью под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».
СК возбудил дело в отношении автора статьи, содержащей призыв бомбить Крымский мост
  • РИА Новости

По данным ведомства, в статье усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации.

Ведомство назначило психолого-лингвистическую экспертизу. В настоящее время проводятся следственные действия.

Статья на сайте издания была опубликована 15 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают эту статью уродливым проявлением некачественной журналистики.

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