СК возбудил дело в отношении автора статьи, содержащей призыв бомбить Крымский мост
- РИА Новости
По данным ведомства, в статье усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации.
Ведомство назначило психолого-лингвистическую экспертизу. В настоящее время проводятся следственные действия.
Статья на сайте издания была опубликована 15 мая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают эту статью уродливым проявлением некачественной журналистики.