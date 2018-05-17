Песков прокомментировал статью Washington Examiner с призывом бомбить Крымский мост
- РИА Новости
По его мнению, подобные заявления являются безумными.
«Я бы даже сказал, наверное, что это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые на самом деле есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе и США», — отметил Песков.
Ранее в посольстве России в США, комментируя публикацию, заявили, что свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей.
15 мая на сайте издания была опубликована статья Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».