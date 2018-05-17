Песков прокомментировал статью Washington Examiner с призывом бомбить Крымский мост

В Кремле считают статью в американском еженедельнике Washington Examiner уродливым проявлением некачественной журналистики, на которое, однако, должны обратить внимание правоохранители, в том числе американские. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, подобные заявления являются безумными.

«Я бы даже сказал, наверное, что это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые на самом деле есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе и США», — отметил Песков.

Ранее в посольстве России в США, комментируя публикацию, заявили, что свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей.

15 мая на сайте издания была опубликована статья Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».