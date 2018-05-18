Призвавший бомбить Крымский мост журналист прокомментировал свою статью

Американский журналист Том Роган заявил, что не сожалеет о своей статье, в которой призвал бомбить Крымский мост.

«За исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог (и, конечно, должен был) быть нанесённым так, чтобы избежать жертв», — приводит его слова издание Washington Examiner.

15 мая на сайте издания Washington Examiner была опубликована статья Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают эту статью уродливым проявлением некачественной журналистики.