Призвавший бомбить Крымский мост журналист прокомментировал свою статью

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Американский журналист Том Роган заявил, что не сожалеет о своей статье, в которой призвал бомбить Крымский мост.

«За исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог (и, конечно, должен был) быть нанесённым так, чтобы избежать жертв», — приводит его слова издание Washington Examiner. 

15 мая на сайте издания Washington Examiner была опубликована статья Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают эту статью уродливым проявлением некачественной журналистики.

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