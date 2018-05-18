Министр экономики ФРГ прокомментировал позицию США по «Северному потоку — 2»

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, комментируя позицию Вашингтона по «Северному потоку — 2», заявил, что гипотетический отказ Берлина от проекта «не гарантирует роста импорта сжиженного газа из США».

«США ищут рынки сбыта. Мы с пониманием относимся к этому и готовы позаботиться о том, чтобы этот газ проще доходил до Германии», — заявил министр в прямом эфире телеканала ARD, сообщает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время газ из США остаётся гораздо более дорогим, чем поставляемый по трубопроводу.

По его словам, если США ставят во главу угла собственные экономические интересы, они должны быть готовы к тому, что европейцы поступают аналогичным образом.

Ранее Bloomberg со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Сандру Оудкирк сообщило, что против «Северного потока — 2» могут быть введены санкции в соответствии с законом «Меры противодействия врагам Америки путём санкций».

15 мая в компании Nord Stream 2 AG рассказали о начале подготовительных работ на морском участке «Северного потока — 2» в Германии. Отмечается, что работы ведутся для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд.

В конце января Nord Stream 2 получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии.