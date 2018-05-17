В МИД Индии выразили обеспокоенность в связи с протестами в секторе Газа

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел Индии выразили обеспокоенность в связи с протестами на границе сектора Газа и Израиля.

«Индия глубоко обеспокоена продолжающейся напряжённостью на границе сектора Газа с Израилем, где 14 мая погибли свыше 50 палестинцев, тысячи получили ранения. Мы глубоко опечалены их гибелью. Мы призываем все стороны избегать эскалации этой ситуации, чтобы создать благоприятную атмосферу для возобновления мирного процесса», — цитирует РИА Новости представителя индийского внешнеполитического ведомства.

14 мая сообщалось, что в соответствии с решением президента США Дональда Трампа в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле. В связи с этим жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал решение американского лидера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных