ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа

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Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по позициям движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.

«Некоторое время назад наши истребители поразили террористические цели ХАМАС в северной части сектора Газа. Четыре из них относятся к военному комплексу террористов, ещё три связаны с производством оружия. Атака проведена в ответ на пулемётный обстрел (израильского. — RT) города Сдерот и несколько инцидентов со стрельбой против наших сил в течение дня», — говорится в тексте.

При этом уточняется, что армия Израиля готова продолжать выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности граждан страны.

14 мая сообщалось, что в соответствии с решением президента США Дональда Трампа в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле. В связи с этим жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал решение американского лидера.

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