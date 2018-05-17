ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по позициям движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.

«Некоторое время назад наши истребители поразили террористические цели ХАМАС в северной части сектора Газа. Четыре из них относятся к военному комплексу террористов, ещё три связаны с производством оружия. Атака проведена в ответ на пулемётный обстрел (израильского. — RT) города Сдерот и несколько инцидентов со стрельбой против наших сил в течение дня», — говорится в тексте.

При этом уточняется, что армия Израиля готова продолжать выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности граждан страны.

14 мая сообщалось, что в соответствии с решением президента США Дональда Трампа в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле. В связи с этим жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал решение американского лидера.