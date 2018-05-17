Глава МИД Франции заявил о важности денуклеаризации Корейского полуострова

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает AFP.

«Как свидетельствуют недавние события на Корейском полуострове, в ситуации (с КНДР. — RT) могут быть как взлёты, так и падения, однако, при этом недопустимо отказываться от рассмотрения ключевого вопроса — денуклеаризации», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в случае денуклеаризации КНДР может получить «более светлое будущее».

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом и договорились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в ходе беседы с НСН оценил начало переговоров между лидерами двух государств.