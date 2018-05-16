Эксперт прокомментировал заявление КНДР об условиях для переговоров с США

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Анна Лушникова
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулёв в разговоре с RT прокомментировал заявление первого замглавы МИД Северной Кореи Ким Ге Гвана об условиях, выполнение которых Соединёнными Штатами необходимо для успешных переговоров двух стран. По словам Ким Ге Гвана, в КНДР не готовы к односторонним требованиям о денуклеаризации.
Эксперт прокомментировал заявление КНДР об условиях для переговоров с США
  • Reuters

«Соединённые Штаты, по мнению Дональда Трампа, ведут дела с Кореей и со многими другими странами с позиции силы. Он рассчитывал, что США надавят, и КНДР от всего откажется и будет готова на американские условия. Корея и отвечает, что это не так. В КНДР не хотят выполнять условия Трампа, но готовы на диалог, которого не произойдёт, если его не хотят в США. Это, конечно, дипломатические манёвры, и пока рано говорить, будут ли переговоры сорваны. Тем не менее в КНДР свою позицию публично высказали», — сказал он.

Рогулёв также обратил внимание, что в грамотном разрешении этой ситуации многое зависит от позиции американского президента.

«Трамп заранее, когда этот вопрос только начинали обсуждать, на предложение о тщательной подготовке переговоров заявил, что не видит смысла тратить на это время, потому что всегда можно встать и уйти. Он относится к этому просто: если КНДР готова на американские условия, то он приедет и всё подпишет. И он уверен, что всё будет по-американски. Начинает проявляться чрезмерный оптимизм Трампа. Если сейчас его уговорят не сказать что-то резкое, не написать в Twitter и воздержаться от комментариев, тогда это будет некий риторический диалог США с Кореей. Но если он резко ответит, то это, скорее всего, будет иметь последствия», — подытожил эксперт.

Ранее первый замглавы МИД Северной Кореи Ким Ге Гван заявил, что КНДР будет вести переговоры с США при условии, что американский президент Дональд Трамп захочет не только решить ядерную проблему, но и наладить отношения с Пхеньяном. Он также добавил, что КНДР неинтересен диалог с односторонними требованиями о денуклеаризации.

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