СМИ узнали о получении Германией формулы нервно-паралитического вещества в 1990-х
- globallookpress.com
- © I-Images
Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено крупными немецкими СМИ.
Отмечается, что в то время Федеральная разведывательная служба Германии заполучила образец яда: его передал перебежчик, который был завербован разведкой.
По данным издания, образец доставили в лабораторию на территории Швеции с целью проведения необходимых анализов. Позднее разведке была передана формула вещества.
Газета указывает на то, что после этого некоторые страны НАТО приступили к производству вещества в небольших количествах для проверки своего защитного снаряжения.
Информация о секретной операции была передана также спецслужбам Британии и США.
Ранее чешский лидер Милош Земан рассказал, что нервно-паралитическое вещество А-230 производилось в Чехии.
В российском МИД, комментируя слова Земана, заявили, что Россия ожидает ответа от других стран, у которых была возможность произвести данное вещество.