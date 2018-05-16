СМИ узнали о получении Германией формулы нервно-паралитического вещества в 1990-х

Немецкая разведка получила образец нервно-паралитического вещества типа А-234 в начале 1990-х годов.

Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено крупными немецкими СМИ.

Отмечается, что в то время Федеральная разведывательная служба Германии заполучила образец яда: его передал перебежчик, который был завербован разведкой.

По данным издания, образец доставили в лабораторию на территории Швеции с целью проведения необходимых анализов. Позднее разведке была передана формула вещества.

Газета указывает на то, что после этого некоторые страны НАТО приступили к производству вещества в небольших количествах для проверки своего защитного снаряжения.

Информация о секретной операции была передана также спецслужбам Британии и США.

Ранее чешский лидер Милош Земан рассказал, что нервно-паралитическое вещество А-230 производилось в Чехии.

В российском МИД, комментируя слова Земана, заявили, что Россия ожидает ответа от других стран, у которых была возможность произвести данное вещество.