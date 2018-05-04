МИД призвал НАТО раскрыть изучающие нервно-паралитическое вещество страны альянса

Россия после заявления Чехии о производстве нервно-паралитического вещества ожидает ответа от других стран, у которых была возможность произвести данный газ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Как видите, Чехия поступила честно и мужественно, официально признав и обнародовав эту информацию. Я хочу напомнить всем, в том числе и гражданам этого государства, что в конфронтацию с Россией Чехию втянул именно Лондон. Именно под нажимом британских властей дошло дело и до высылки российских дипломатов», — сказала она.

По её словам, к настоящему моменту получается, что «не было никаких оснований для этой кампании по высылке дипломатов», а все обвинения в адрес России «не выдержали проверки временем» — не продержались и трёх недель.

«Теперь мы ожидаем ответа и от других стран, о которых мы говорили, у которых есть, была и остаётся возможность произвести «Новичок»… А что НАТО? Североатлантический альянс не знал, что буквально год назад на территории Чехии синтезировался «Новичок»? Вы в это верите? Мало того, мы говорили о том, что на территории Чехии находятся специалисты — натовская лаборатория, которая занимается подобными вопросами», — добавила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия ждёт официального ответа от НАТО.

«Какие ещё страны? Хотелось бы заслушать именно официальное заявление альянса — стран, которые входят в НАТО и занимаются подобными исследованиями», — заявила она.

3 мая чешский лидер Милош Земан рассказал, что нервно-паралитическое вещество производилось в Чехии.

В Кремле, комментируя данные заявления, отметили, что они иллюстрируют несостоятельность обвинений в адрес России.