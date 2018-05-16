Комитет по разведке рекомендовал сенату США утвердить Хэспел на посту главы ЦРУ

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Комитет по разведке рекомендовал сенату США одобрить кандидатуру Джины Хэспел на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает Associated Press.
Комитет по разведке рекомендовал сенату США утвердить Хэспел на посту главы ЦРУ
  • Reuters

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп положительно оценил выступление Хэспел перед сенатом.

Американский сенатор Джон Маккейн призвал своих коллег не утверждать Хэспел директором ЦРУ.

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