Комитет по разведке рекомендовал сенату США утвердить Хэспел на посту главы ЦРУ

Комитет по разведке рекомендовал сенату США одобрить кандидатуру Джины Хэспел на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает Associated Press.

Reuters

BREAKING: Senate Intelligence committee recommends that Senate confirm Gina Haspel as CIA director. — The Associated Press (@AP) May 16, 2018 Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп положительно оценил выступление Хэспел перед сенатом. Американский сенатор Джон Маккейн призвал своих коллег не утверждать Хэспел директором ЦРУ.