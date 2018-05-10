«Говорит то, что от неё хотят услышать»: кандидат на пост главы ЦРУ назвала Россию и Китай в числе главных угроз США

Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хэспел пообещала в случае своего назначения бороться с главными угрозами США — КНДР, Китаем, Россией и Ираном. Об этом она заявила на слушаниях в комитете сената по разведке. Также Хэспел сообщила, что не намерена возобновлять программу допросов, в рамках которой были разрешены пытки. При этом некоторые конгрессмены, в том числе сенатор Джон Маккейн, не поддерживают кандидатуру Хэспел, поскольку она была причастна к применению пыток при допросах подозреваемых в терроризме в секретных тюрьмах ЦРУ и до сих пор отказывается признать такую практику аморальной. Однако американский президент Дональд Трамп положительно оценил её выступление. Эксперты полагают: Хэспел необходима главе Белого дома, чтобы «приручить ЦРУ».

Кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хэспел выступила на слушаниях в специальном комитете по разведке сената конгресса США.

В случае утверждения её на соответствующую должность она пообещала не возобновлять программу допросов, в рамках которой ранее применялись пытки.

«Мы не будем возвращаться к этому делу. Я ни в коем случае не стала бы возобновлять программу допросов в ЦРУ... Я бы не позволила ЦРУ предпринять столь аморальные действия, даже если технически они законны», — цитирует Хэспел The Washington Post.

Она добавила, что полностью поддерживает установленные законом стандарты обращения с задержанными.

Стоит отметить, что Джину Хэспел неоднократно критиковали правозащитники, которые считают её причастной к допросам с применением пыток в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде.

«ЦРУ не занимается допросами»

Чиновник заявила, что Центральное разведывательное управление сейчас не занимается допросами задержанных.

«Сегодня в США есть другие государственные ведомства, которые занимаются допросами​​​. Министерство обороны руководствуется (при допросах. — RT) боевым уставом, и они проводят допросы на поле боя… У ФБР тоже есть право вести допросы… Я скажу любому, кто меня спросит, что ЦРУ — не то место, где можно проводить допросы. У нас нет сотрудников, занимающихся допросами, и у нас нет компетенции в допросах», — сказала она.

В тоже время, как отмечает CNN, Хэспел не стала критиковать «расширенные методы допроса», которые подразумевали пытки.

Reuters

Она признала, что активно выступала за уничтожение видеозаписей пыток террористов сотрудниками американских спецслужб, имевших место в период вскоре после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.

По словам претендента на должность главы ЦРУ, она опасалась за безопасность оперативных сотрудников ведомства, запечатлённых на этих плёнках.

Хэспел пообещала, что в случае утверждения её на должность она будет работать над тем, чтобы ЦРУ было в полной мере готово ответить на угрозы, с которыми сталкиваются Соединённые Штаты. К таким вызовам она отнесла Россию, Китай и КНДР.

«Угрозы включают меняющуюся, но по-прежнему смертельную угрозу террористических группировок, ядерную угрозу континентальной части США со стороны страны-изгоя, дестабилизирующую авантюрную политику Ирана, агрессивную и временами жестокую Россию, а также долговременные последствия амбиций Китая на глобальной сцене», — заявила она.

«Одна из самых одиозных фигур»

Как отмечают американские СМИ, протестующие против пыток несколько раз прерывали слушания. Так, одна из женщин в зале прокричала: «Кровавая Джина! Ты истязательница!». Её вывела полиция.

Через некоторое время из зала удалили ещё одного протестующего, который начал кричать о пытках водой, при которых человек начинает захлёбываться.

Кандидатуру Хэспел также не поддерживают некоторые сенаторы.

Так, сенатор-республиканец Джон Маккейн выступил против утверждения Джины Хэспел на пост директора Центрального разведывательного управления.

«Я уверен, что Джина Хэспел — патриот, любит нашу страну, и уверен, что она посвятила свою карьеру защите США. Тем не менее роль Хэспел в контроле пыток, которые осуществляли американцы, беспокоит. Её кандидатура непригодна, поскольку она отказалась признать пытки аморальными. Я верю, что сенат должен отказать Хэспел в утверждении на должность», — заявил он.

Однако президент США Дональд Трамп положительно оценил выступление кандидата на пост главы разведывательного органа.

«Джина Хэспел проделала замечательную работу сегодня. Нет никого лучше для того, чтобы управлять ЦРУ!» — написал он в Twitter.

Gina Haspel did a spectacular job today. There is nobody even close to run the CIA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков считает, что именно благодаря высказанному стремлению бороться с такими вызовами как Китай и Россия Хэспел может добиться назначения директором ЦРУ.

Дональд Трамп

Reuters

«Сенаторы во время процесса утверждения такой спорной и одиозной кандидатуры получили полное, как открытое, так и закрытое досье госпожи Хэспел, со всеми её чудовищными пытками, практиками удушения, электрошокерами, и всё остальное. Но самое важное заявление, которое она делает для сенаторов, — о двух «террористических» странах. Это приравнивание Китая и России к террористической угрозе для Америки. То есть, по большому счёту, она говорит ровно то, что от неё хотят услышать. И это именно тот козырь, который перевесит в её назначении, потому что она в первую очередь будет биться против России и Китая», — сказал он в беседе с RT.

В то же время, отметил политолог, она обладает большой поддержкой главы государства.

«Джина Хэспел — человек, который вряд ли может с кем-то равняться по качеству своей биографии, на сегодняшний день это одна из самых одиозных фигур. Она делала всё вопреки и всегда проходила на грани дозволенного. Безусловно, Трамп оказывает ей серьёзную поддержку и неоднократно даже в своём Twitter говорил, что он будет настаивать на её назначении. Президенту это нужно для того, чтобы провести встряску внутри ЦРУ, сделать организацию ручной», — сказал Судаков.

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Можно сказать, отметил эксперт, что сейчас «происходит процесс приручения ЦРУ».

«Если Хэспел будет работать в той же струе, в которой сейчас говорит, то для конгресса и сената она будет вполне проходной фигурой, несмотря на их ворчание. Так что у неё сейчас есть очень хорошие перспективы для назначения. После этого она будет обязана президенту и станет выполнять именно то, что ей сказано. А это означает, что в ближайший год ЦРУ станет достаточно преданной организацией и присягнёт президенту США так же, как это сделал Пентагон», — подытожил эксперт.

Джина Хэспел поступила на службу в ЦРУ в 1985 году. Она занималась оперативной деятельностью за границей, а также возглавляла резидентуры в ряде государств. До сих пор большая часть её послужного списка не доступна для широкой общественности.

Как пишут СМИ, чиновница причастна к функционированию секретных тюрем ЦРУ за рубежом. Сообщается, что в 2002 году Хэспел возглавляла в Таиланде одну из пыточных тюрем ЦРУ под названием «Кошачий глаз», где в числе прочих содержались подозреваемые в связях с «Аль-Каидой»*. Тюрьма известна тем, что в ней применялись так называемые «расширенные методы ведения допроса», в том числе пытки водой и лишением сна.





* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.