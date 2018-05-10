«Говорит то, что от неё хотят услышать»: кандидат на пост главы ЦРУ назвала Россию и Китай в числе главных угроз США
- Джина Хэспел во время принесения присяги
- Reuters
Кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хэспел выступила на слушаниях в специальном комитете по разведке сената конгресса США.
В случае утверждения её на соответствующую должность она пообещала не возобновлять программу допросов, в рамках которой ранее применялись пытки.
«Мы не будем возвращаться к этому делу. Я ни в коем случае не стала бы возобновлять программу допросов в ЦРУ... Я бы не позволила ЦРУ предпринять столь аморальные действия, даже если технически они законны», — цитирует Хэспел The Washington Post.
Она добавила, что полностью поддерживает установленные законом стандарты обращения с задержанными.
Стоит отметить, что Джину Хэспел неоднократно критиковали правозащитники, которые считают её причастной к допросам с применением пыток в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде.
«ЦРУ не занимается допросами»
Чиновник заявила, что Центральное разведывательное управление сейчас не занимается допросами задержанных.
«Сегодня в США есть другие государственные ведомства, которые занимаются допросами. Министерство обороны руководствуется (при допросах. — RT) боевым уставом, и они проводят допросы на поле боя… У ФБР тоже есть право вести допросы… Я скажу любому, кто меня спросит, что ЦРУ — не то место, где можно проводить допросы. У нас нет сотрудников, занимающихся допросами, и у нас нет компетенции в допросах», — сказала она.
В тоже время, как отмечает CNN, Хэспел не стала критиковать «расширенные методы допроса», которые подразумевали пытки.
- Reuters
Она признала, что активно выступала за уничтожение видеозаписей пыток террористов сотрудниками американских спецслужб, имевших место в период вскоре после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.
По словам претендента на должность главы ЦРУ, она опасалась за безопасность оперативных сотрудников ведомства, запечатлённых на этих плёнках.
Хэспел пообещала, что в случае утверждения её на должность она будет работать над тем, чтобы ЦРУ было в полной мере готово ответить на угрозы, с которыми сталкиваются Соединённые Штаты. К таким вызовам она отнесла Россию, Китай и КНДР.
«Угрозы включают меняющуюся, но по-прежнему смертельную угрозу террористических группировок, ядерную угрозу континентальной части США со стороны страны-изгоя, дестабилизирующую авантюрную политику Ирана, агрессивную и временами жестокую Россию, а также долговременные последствия амбиций Китая на глобальной сцене», — заявила она.
«Одна из самых одиозных фигур»
Как отмечают американские СМИ, протестующие против пыток несколько раз прерывали слушания. Так, одна из женщин в зале прокричала: «Кровавая Джина! Ты истязательница!». Её вывела полиция.
Через некоторое время из зала удалили ещё одного протестующего, который начал кричать о пытках водой, при которых человек начинает захлёбываться.
Кандидатуру Хэспел также не поддерживают некоторые сенаторы.
Так, сенатор-республиканец Джон Маккейн выступил против утверждения Джины Хэспел на пост директора Центрального разведывательного управления.
«Я уверен, что Джина Хэспел — патриот, любит нашу страну, и уверен, что она посвятила свою карьеру защите США. Тем не менее роль Хэспел в контроле пыток, которые осуществляли американцы, беспокоит. Её кандидатура непригодна, поскольку она отказалась признать пытки аморальными. Я верю, что сенат должен отказать Хэспел в утверждении на должность», — заявил он.
Однако президент США Дональд Трамп положительно оценил выступление кандидата на пост главы разведывательного органа.
«Джина Хэспел проделала замечательную работу сегодня. Нет никого лучше для того, чтобы управлять ЦРУ!» — написал он в Twitter.
Gina Haspel did a spectacular job today. There is nobody even close to run the CIA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018
Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков считает, что именно благодаря высказанному стремлению бороться с такими вызовами как Китай и Россия Хэспел может добиться назначения директором ЦРУ.
- Дональд Трамп
- Reuters
«Сенаторы во время процесса утверждения такой спорной и одиозной кандидатуры получили полное, как открытое, так и закрытое досье госпожи Хэспел, со всеми её чудовищными пытками, практиками удушения, электрошокерами, и всё остальное. Но самое важное заявление, которое она делает для сенаторов, — о двух «террористических» странах. Это приравнивание Китая и России к террористической угрозе для Америки. То есть, по большому счёту, она говорит ровно то, что от неё хотят услышать. И это именно тот козырь, который перевесит в её назначении, потому что она в первую очередь будет биться против России и Китая», — сказал он в беседе с RT.
В то же время, отметил политолог, она обладает большой поддержкой главы государства.
«Джина Хэспел — человек, который вряд ли может с кем-то равняться по качеству своей биографии, на сегодняшний день это одна из самых одиозных фигур. Она делала всё вопреки и всегда проходила на грани дозволенного. Безусловно, Трамп оказывает ей серьёзную поддержку и неоднократно даже в своём Twitter говорил, что он будет настаивать на её назначении. Президенту это нужно для того, чтобы провести встряску внутри ЦРУ, сделать организацию ручной», — сказал Судаков.
Можно сказать, отметил эксперт, что сейчас «происходит процесс приручения ЦРУ».
«Если Хэспел будет работать в той же струе, в которой сейчас говорит, то для конгресса и сената она будет вполне проходной фигурой, несмотря на их ворчание. Так что у неё сейчас есть очень хорошие перспективы для назначения. После этого она будет обязана президенту и станет выполнять именно то, что ей сказано. А это означает, что в ближайший год ЦРУ станет достаточно преданной организацией и присягнёт президенту США так же, как это сделал Пентагон», — подытожил эксперт.
Джина Хэспел поступила на службу в ЦРУ в 1985 году. Она занималась оперативной деятельностью за границей, а также возглавляла резидентуры в ряде государств. До сих пор большая часть её послужного списка не доступна для широкой общественности.
Как пишут СМИ, чиновница причастна к функционированию секретных тюрем ЦРУ за рубежом. Сообщается, что в 2002 году Хэспел возглавляла в Таиланде одну из пыточных тюрем ЦРУ под названием «Кошачий глаз», где в числе прочих содержались подозреваемые в связях с «Аль-Каидой»*. Тюрьма известна тем, что в ней применялись так называемые «расширенные методы ведения допроса», в том числе пытки водой и лишением сна.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.