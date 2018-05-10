Трамп положительно оценил выступление кандидата на пост главы ЦРУ перед сенатом

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Президент США Дональд Трамп положительно оценил выступление кандидата на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел перед сенатом.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Джина Хэспел проделала замечательную работу сегодня. Нет никого лучше для того, чтобы управлять ЦРУ!» — отметил он.

Ранее американский сенатор Джон Маккейн призвал своих коллег не утверждать  Хэспел на пост директора ЦРУ.

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