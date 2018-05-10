Трамп положительно оценил выступление кандидата на пост главы ЦРУ перед сенатом

Президент США Дональд Трамп положительно оценил выступление кандидата на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел перед сенатом.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Джина Хэспел проделала замечательную работу сегодня. Нет никого лучше для того, чтобы управлять ЦРУ!» — отметил он.

Gina Haspel did a spectacular job today. There is nobody even close to run the CIA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.

Ранее американский сенатор Джон Маккейн призвал своих коллег не утверждать Хэспел на пост директора ЦРУ.