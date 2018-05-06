СМИ: Кандидатура Хэспел на пост главы ЦРУ может быть отозвана из-за подозрений по делу о пытках

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Кандидатура исполняющей обязанности директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джины Хэспел может быть отозвана на фоне разбирательств, связанных с её ролью в применении пыток в отношении подозреваемых в терроризме заключённых в американской тюрьме в Таиланде.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, сама Хэспел заинтересована в уходе с должности, если это позволит избежать потенциального ущерба её собственной репутации и репутации ЦРУ после слушаний, необходимых для утверждения на должность.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США позволит сенаторам изучить засекреченные данные Джины Хэспел, чью кандидатуру президент США выдвинул на пост главы спецслужбы.

Также сообщалось, что Джина Хэспел должна будет прояснить свою роль в истории с пытками, которые практиковались в отношении подозреваемых в терроризме заключённых в американской тюрьме в Таиланде.

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