ЦРУ рассекретит часть данных по кандидату на пост главы спецслужбы Джине Хэспел

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Центральное разведывательное управление США позволит сенаторам изучить засекреченные данные Джины Хэспел, чью кандидатуру президент США выдвинул на пост главы спецслужбы. Об этом пишет The Hill.
ЦРУ рассекретит часть данных по кандидату на пост главы спецслужбы Джине Хэспел
  • globallookpress.com

В ЦРУ отметили, что «активно работают над тем, чтобы в максимально возможной степени раскрыть дополнительную информацию общественности».

При этом не уточняется, какие именно моменты из биографии Хэспел будут освещены.

Ранее сообщалось, что Джина Хэспел должна будет прояснить свою роль в истории с пытками, которые практиковались в отношении подозреваемых в терроризме заключённых в американской тюрьме в Таиланде.

13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что Джина Хэспел станет новым директором ЦРУ.

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