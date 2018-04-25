ЦРУ рассекретит часть данных по кандидату на пост главы спецслужбы Джине Хэспел
- globallookpress.com
В ЦРУ отметили, что «активно работают над тем, чтобы в максимально возможной степени раскрыть дополнительную информацию общественности».
При этом не уточняется, какие именно моменты из биографии Хэспел будут освещены.
Ранее сообщалось, что Джина Хэспел должна будет прояснить свою роль в истории с пытками, которые практиковались в отношении подозреваемых в терроризме заключённых в американской тюрьме в Таиланде.
13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что Джина Хэспел станет новым директором ЦРУ.