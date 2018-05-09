Кандидат на пост главы ЦРУ не собирается возобновлять программу «допросов под стражей»

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Кандидат на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хэспел намерена заявить сенатскому комитету по разведке, что не планирует возобновлять программу «допросов под стражей», если её назначат главой ведомства. жесткую программу допроса

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на опубликованные выдержки из её речи.

«Я могу вам лично пообещать, чётко и без утаивания, что под моим руководством ЦРУ не возобновит программу по содержанию под арестом и допросам», — намерена сказать Хаспел.

Отмечается, что под этим она подразумевает, что не станет возвращаться к противоречивой программе «допросов под стражей», начатую после террористических атак 11 сентября 2001 года. В рамках этой программы использовались пытки, которые официально назывались «расширенными методами допроса».

Ранее СМИ сообщали, что кандидатура исполняющей обязанности директора ЦРУ США Джины Хэспел может быть отозвана на фоне разбирательств, связанных с её ролью в применении пыток в отношении подозреваемых в терроризме заключённых в американской тюрьме в Таиланде.

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