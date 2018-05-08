Организация «Врачи за права человека» выступила против назначения Хэспел на пост главы ЦРУ

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Международная правозащитная организация «Врачи за права человека» выступила против назначения Джины Хэспел на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, ссылаясь на результаты многолетнего исследования состояния людей, выживших при пытках в тюрьмах спецслужбы.
Организация «Врачи за права человека» выступила против назначения Хэспел на пост главы ЦРУ
  • Reuters

«Мы провели в общей сложности 40 лет, оценивая состояние выживших при пытках, и это уникальное наблюдение привело нас к одному выводу: утверждение Хэспел на должность главы ЦРУ немыслимо», — говорится в сообщении организации.

Там отметили, что условия, в которых содержались заключённые «тёмной стороны ЦРУ», схожи с условиями, в которых находились жертвы пыток «жестокого режима Ливии» и террористической организации «Исламское государство»*.

Ранее ЦРУ предоставило членам конгресса США засекреченные данные относительно и. о. главы ведомства Джины Хэспел, на которую возлагают ответственность за применение пыток по отношению к подозреваемым в терроризме заключённым.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 

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