Организация «Врачи за права человека» выступила против назначения Хэспел на пост главы ЦРУ

Международная правозащитная организация «Врачи за права человека» выступила против назначения Джины Хэспел на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, ссылаясь на результаты многолетнего исследования состояния людей, выживших при пытках в тюрьмах спецслужбы.

«Мы провели в общей сложности 40 лет, оценивая состояние выживших при пытках, и это уникальное наблюдение привело нас к одному выводу: утверждение Хэспел на должность главы ЦРУ немыслимо», — говорится в сообщении организации.

Там отметили, что условия, в которых содержались заключённые «тёмной стороны ЦРУ», схожи с условиями, в которых находились жертвы пыток «жестокого режима Ливии» и террористической организации «Исламское государство»*.

Ранее ЦРУ предоставило членам конгресса США засекреченные данные относительно и. о. главы ведомства Джины Хэспел, на которую возлагают ответственность за применение пыток по отношению к подозреваемым в терроризме заключённым.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.