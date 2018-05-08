Организация «Врачи за права человека» выступила против назначения Хэспел на пост главы ЦРУ
- Reuters
«Мы провели в общей сложности 40 лет, оценивая состояние выживших при пытках, и это уникальное наблюдение привело нас к одному выводу: утверждение Хэспел на должность главы ЦРУ немыслимо», — говорится в сообщении организации.
Там отметили, что условия, в которых содержались заключённые «тёмной стороны ЦРУ», схожи с условиями, в которых находились жертвы пыток «жестокого режима Ливии» и террористической организации «Исламское государство»*.
Ранее ЦРУ предоставило членам конгресса США засекреченные данные относительно и. о. главы ведомства Джины Хэспел, на которую возлагают ответственность за применение пыток по отношению к подозреваемым в терроризме заключённым.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.