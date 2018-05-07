ЦРУ предоставило конгрессу засекреченные данные по Хэспел
Об этом пишет The Hill со ссылкой на представителя ЦРУ.
«Как пообещала Хэспел, ЦРУ предоставило сенату ряд секретных документов, чтобы каждый сенатор мог рассмотреть фактические и выдающиеся данные об и. о. директора», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что документы описывают карьеру Хэспел, включая её работу в отделе ЦРУ по борьбе с терроризмом после теракта 11 сентября 2001 года.
Ранее Белый дом призвал сенат как можно скорее утвердить Хэспел на должность главы ЦРУ.