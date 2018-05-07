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ЦРУ предоставило конгрессу засекреченные данные по Хэспел

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предоставило членам конгресса США засекреченные данные относительно и. о. главы ведомства Джины Хэспел, на которую возлагают ответственность за применение пыток по отношению к подозреваемым в терроризме заключённым.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на представителя ЦРУ.

«Как пообещала Хэспел, ЦРУ предоставило сенату ряд секретных документов, чтобы каждый сенатор мог рассмотреть фактические и выдающиеся данные об и. о. директора», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что документы описывают карьеру Хэспел, включая её работу в отделе ЦРУ по борьбе с терроризмом после теракта 11 сентября 2001 года.

Ранее Белый дом призвал сенат как можно скорее утвердить Хэспел на должность главы ЦРУ.

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