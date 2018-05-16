Глава Крыма призвал игнорировать заявления Госдепа США по Крымскому мосту
- РИА Новости
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«У них там семь пятниц на неделе. То они говорили, что моста нет, а теперь говорят, что мост есть. Рассказывают всё что угодно, чтобы навредить нам, не надо на это отвлекаться. Собаки лают — караван идёт», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие Крымского моста и призывает Москву «не препятствовать судоходству».
15 мая Аксёнов назвал Крымский мост символом единства России.