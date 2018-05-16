Глава Крыма призвал игнорировать заявления Госдепа США по Крымскому мосту

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что не стоит обращать внимания на заявления Госдепа США по поводу Крымского моста.
Глава Крыма призвал игнорировать заявления Госдепа США по Крымскому мосту
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«У них там семь пятниц на неделе. То они говорили, что моста нет, а теперь говорят, что мост есть. Рассказывают всё что угодно, чтобы навредить нам, не надо на это отвлекаться. Собаки лают — караван идёт», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие Крымского моста и призывает Москву «не препятствовать судоходству».

15 мая Аксёнов назвал Крымский мост символом единства России.   

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных