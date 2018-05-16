СМИ рассказали об особом способе употребления Трампом бургеров

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Президент США Дональд Трамп использует особый способ употребления в пищу бургеров.
СМИ рассказали об особом способе употребления Трампом бургеров
  • Reuters

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на юриста главы США Рудольфа Джулиани.

Как рассказал адвокат Трампа, американский лидер в последнее время ест бургеры лишь с половиной булки. В частности, по словам Джулиани, именно такой бургер президент заказал в гольф-клубе во время недавнего с ним обеда.

По словам юриста, подобный подход связан с тем, что Трамп старается сделать свой рацион более полезным для здоровья.

В ноябре 2017 года сообщалось, что экс-телохранитель Трампа был вынужден сходить в McDonald’s за особым чизбургером для президента, так как в Белом доме не смогли его правильно приготовить.

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