Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении проект о наказании за исполнение санкций
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США в России.
- globallookpress.com
- © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам члена комитета Виктора Пинского, ко второму чтению были предложены шесть поправок, которые были отклонены.
15 мая Госдума приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах на санкции США.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата поддержит закон о контрсанкциях.
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