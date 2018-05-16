Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении проект о наказании за исполнение санкций

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США в России.

globallookpress.com

© Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Об этом сообщает РИА Новости. По словам члена комитета Виктора Пинского, ко второму чтению были предложены шесть поправок, которые были отклонены. 15 мая Госдума приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах на санкции США. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата поддержит закон о контрсанкциях.