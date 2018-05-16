Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед поддержит закон о контрсанкциях.

Она отметила, что это первый российский закон «такого масштаба и силы».

«Не думаю, что преувеличу, если скажу, что в области контрсанкций это, пожалуй, первый наш закон такого масштаба и силы. Безусловно, Совет Федерации поддержит его», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Ранее она уточнила, что этот закон не будет ограничивать ввоз лекарств из США.

15 мая Госдума приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах России на санкции США.