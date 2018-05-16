Матвиенко заявила, что закон о контрсанкциях не будет ограничивать ввоз лекарств из США

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о контрсанкциях не предполагает введения ограничений на ввоз лекарств из США.

«Напоминаю: закон рамочный, и никаких ограничений, которые так волновали людей, относительно лекарственных средств и медтехники в проекте не содержится, как и мер, которые могли бы причинить вред нашей стране, обществу, гражданам», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

15 мая Госдума приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах России на санкции США.

Согласно документу допускается возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные по отношению к России действия США и других стран.