Матвиенко заявила, что закон о контрсанкциях не будет ограничивать ввоз лекарств из США

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о контрсанкциях не предполагает введения ограничений на ввоз лекарств из США.
Матвиенко заявила, что закон о контрсанкциях не будет ограничивать ввоз лекарств из США
  • Валентина Матвиенко
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Напоминаю: закон рамочный, и никаких ограничений, которые так волновали людей, относительно лекарственных средств и медтехники в проекте не содержится, как и мер, которые могли бы причинить вред нашей стране, обществу, гражданам», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

15 мая Госдума приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах России на санкции США.

Согласно документу допускается возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные по отношению к России действия США и других стран.

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