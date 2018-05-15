В Госдуме прокомментировали законопроект о контрсанкциях

Глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев в беседе с Nation News прокомментировал законопроект об ответных мерах России на санкции США и стран, которые поддержали антироссийские ограничения.

«Я ожидаю, что завтра на заседании комитета будет принята новая поправка, которая уходит от перечня товаров и услуг и какой-либо конкретизации ответных мер, только расширяет полномочия и возможности принимать решение в ответ на недружественные шаги», — заявил парламентарий.

По его словам, речь не идёт о направлениях, названиях предприятий и каких-либо ограничениях.

Как отметил Жигарев, в случае принятия закона президенту и правительству не нужно будет согласовывать ответные меры с Федеральным собранием.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях.

Также заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT принятие проекта закона об ответных мерах России.