В комитете Госдумы по экономполитике рассказали о поправках к законопроекту о контрсанкциях

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT принятие в первом чтении проекта закона об ответных мерах России на санкции США и стран, которые поддержали антироссийские ограничения.
В комитете Госдумы по экономполитике рассказали о поправках к законопроекту о контрсанкциях
  • РИА Новости

«Законопроект был внесён представителями всех думских фракций... он был принят сегодня единогласно... был проведён совет законодателей, где Вячеслав Володин встречался с председателями Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, секретарём Общественной палаты Валерием Фадеевым и давал исчерпывающие ответы», — отметил Гутенёв.

По словам депутата, в дальнейшем будет продолжена работа над законопроектом.

«Принято решение рассмотреть поправку без конкретизации по отдельным продуктам и отраслям в контрсанкционных мерах. Предусматривается... создать резервный фонд или предусмотреть возможность компенсации потерь в отдельных отраслях и на отдельных предприятиях, если они возникнут. Законопроект после принятия в первом чтении в четверг будет рассмотрен на заседании комитета по экономической политике и промышленности, который ведёт этот законопроект. Могу предположить по настрою депутатов, большинством голосов его рекомендуют к принятию во втором чтении с этими поправками», — заключил Гутенёв.

15 мая Госдума одобрила в первом чтении проект закона об ответных мерах России на санкции США и стран, которые поддержали антироссийские ограничения.





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