Эксперт прокомментировал одобрение законопроекта об ответных мерах на санкции США

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Анна Лушникова
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с RT прокомментировал одобрение Госдумой закона об ответных мерах России на санкции США и стран, которые поддержали антироссийские ограничения, а также законопроекта об ответственности за исполнение санкций США на территории России.
Эксперт прокомментировал одобрение законопроекта об ответных мерах на санкции США
  • РИА Новости

«На мой взгляд, эта законодательная пауза сильно затянулась. Видимо, сохранялась надежда, что это недоразумение и нелепая санкционная политика будет исправлена нашими западными «партнёрами». Но чем больше проходило времени, тем меньше оставалось иллюзий. Теперь все ответные процессы облачены в два законопроекта, которые сейчас проходят через Госдуму. С одной стороны — законопроект об ответных мерах на санкционную политику, который даёт законные системные полномочия правительству организовывать такие меры. И с другой — об ответственности за продвижение всех тезисов санкционной политики на территории России», — отметил он.

Ранее Госдума одобрила проект закона об ответных мерах России на санкции США и стран, которые поддержали антироссийские ограничения.

Помимо этого, на пленарном заседании был принят в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций на территории России.

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