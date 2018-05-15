Эксперт прокомментировал одобрение законопроекта об ответных мерах на санкции США
- РИА Новости
«На мой взгляд, эта законодательная пауза сильно затянулась. Видимо, сохранялась надежда, что это недоразумение и нелепая санкционная политика будет исправлена нашими западными «партнёрами». Но чем больше проходило времени, тем меньше оставалось иллюзий. Теперь все ответные процессы облачены в два законопроекта, которые сейчас проходят через Госдуму. С одной стороны — законопроект об ответных мерах на санкционную политику, который даёт законные системные полномочия правительству организовывать такие меры. И с другой — об ответственности за продвижение всех тезисов санкционной политики на территории России», — отметил он.
Ранее Госдума одобрила проект закона об ответных мерах России на санкции США и стран, которые поддержали антироссийские ограничения.
Помимо этого, на пленарном заседании был принят в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций на территории России.