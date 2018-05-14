Министр обороны Чехии уволила директора НИИ, в котором тестировали А-230
Как отмечается, Шафаржа освободили от должности в соответствии с законом о госпредприятии, выразив благодарность «за многолетнюю работу».
В Минобороны подчеркнули, что он останется сотрудником института. Временно исполняющим обязанности главы НИИ назначен заместитель Шафаржа Йозеф Грнчиржик.
В начале мая президент Чехии Милош Земан подтвердил, что нервно-паралитическое вещество А-230 производилось и складировалось в НИИ в Брно.
Позднее на сайте чешского правительства было опубликовано сообщение, в котором утверждается, что «химвещество типа «Новичок» в Чехии не производилось, не исследовалось и не складировалось».