В Крыму прокомментировали введение ЕС новых санкций из-за выборов на полуострове

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Анна Лушникова
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT прокомментировал введение Евросоюзом новых санкций из-за проведения президентских выборов на полуострове.
В Крыму прокомментировали введение ЕС новых санкций из-за выборов на полуострове
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«Введение новых санкций со стороны Евросоюза у нас в Республике Крым не вызывает удивления. Ведь Брюссель на своих позициях стоит уже на протяжении четырёх лет. Другой вопрос, что сегодня мнение ЕС далеко от позиции ряда национальных государств Европейского союза, в том числе и наиболее крупных. Точнее, от позиции их жителей и многих политиков. И в этом смысле новые санкции никоим образом не повлияют на действительность российского Крыма», — сказал он.

Ганжара также упомянул, что за новыми санкциями могут стоять Соединённые Штаты.

«Относительно тех людей, которые подпали под санкции. Для них это не было каким-то удивлением. Брюссель сегодня позволяет себе, по крайней мере формально, вмешиваться во внутренние дела России, показывая, что они (вместе с Соединёнными Штатами Америки) действительно ищут новые поводы. Этот вопрос в большей степени поднят именно под давлением США», — заключил депутат.

Ранее Евросоюз ввёл новые санкции в отношении лиц, которые занимались организацией президентских выборов в Крыму. 

В Госдуме прокомментировали решение ЕС о введении ограничительных мер. 

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